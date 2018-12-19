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Kumluca'da, yağış sonrası yolda heyelan

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, bir süredir etkili olan yağış sonrası duble yol çalışmalarının yapıldığı yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde heyelan meydana geldi

19 Aralık 2018 21:18

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, bir süredir etkili olan yağış sonrası duble yol çalışmalarının yapıldığı yolun yaklaşık 100 metrelik bölümünde heyelan meydana geldi. 
D-400 yolunun Kumluca ile Antalya arasındaki Yazır Mahallesi sınırlarında kalan ve duble yol çalışmalarının yapıldığı bölümünde, birkaç gündür etkili olan yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Kumluca\'dan Antalya\'ya gidiş yönündeki çift şeritten birinin olduğu yaklaşık 100 metrelik bölüm aşağı kaydı. Antalya\'dan Kumluca\'ya geliş yönünün gidiş- geliş olarak kullanıma açık olduğu, çöken bölümün ise henüz kullanıma açılmadığı belirtildi.
Bölgenin yaklaşık 500 metre uzaklığında, geçen yıl da heyelan meydana gelmişti.

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