-KUMLUCA'DA SERA VE EVLER SU ALTINDA KUMLUCA (A.A) - 26.11.21010 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış sonrası, vatandaşlar sera ve evlerine dolan suları boşaltmaya başladı. Antalya'nın Kumluca ilçe merkezi ve bazı köylerde, şiddetli yağış nedeniyle birçok sera ve evi su bastı. Vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren kendi imkanlarıyla suları boşaltıyor. Kumluca Kaymakamı Salih Işık, su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi. Şu ana kadar ilçeye bağlı Salur, Hacıveliler, Beşikçi köylerinde bazı sera ve evlerde kısmi su baskını olduğunu belirten Kaymakam Işık, Belen ve Yazır köyü yollarında da hafif çaplı hasarlar oluştuğunu kaydetti. Işık, şu bilgileri verdi: ''Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın ardından bazı köylerimizle ilçe merkezinde kısmi su baskınları yaşandı. Gece boyunca hem belediye ekiplerimiz hem de ilgili kurumlarımız su baskınlarının şiddetini azaltmak için cansiparane çalıştı. Sabahtan itibaren de İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz, yine ilgili kurumlarımız su baskını yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmasına başladı.'' Kumluca merkez Kum Mahallesi'nde evi ve serasına su dolan Ali Oğur, saat 02.00 sıralarında su baskını olduğunu ve sonrasında seralarının ve evinin sular içinde kaldığını anlattı. Seralarına su girmesi nedeniyle büyük zarar olduğunu dile getiren Oğur, ''Evdeki tüm eşyalarımız, yiyeceğimiz, içeceğimiz sular içinde kaldı. Seralarımızdaki ürünlerimiz su içinde. Zararımız büyük'' diye konuştu.