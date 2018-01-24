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Kumluca'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Yavuz (60) yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişi yaralandı

24 Ocak 2018 02:33

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Yavuz (60) yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kumluca’ya bağlı Belen Mahallesi Maysara mevkiinde meydana geldi. Kumluca’dan Antalya istikametine giden İlyas Dikici’nin kullandığı 07 DFK 43 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Yavuz’un (38) kullandığı 07 TP 672 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada İlyas Dikici ile Özer Yavuz ve aynı araçta bulunan Hasan Yavuz (61), Fatma Yavuz, Elvan Yavuz (36), Simay Ayça Yavuz (15) ve Belinay Asi Yavuz (6) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar Kumluca ve Finike’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Fatma Yavuz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Belinay Asi Yavuz, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer ağır yaralı Özer Yavuz’un da tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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