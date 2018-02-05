Kumluca'da Kum Enduro Yarışları heyecanlandırdı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kum Enduro Yarışları\'nda kıyasıya mücadeleler yaşandı. Yarışçılar dereceye girebilmek için çetin engelleri geçmek için uğraştı.

Kumluca Belediyesi\'nin desteğiyle, Kumluca Motosiklet Sporları Derneği tarafından organize edilen 2\'nci Kum Enduro Yarışları\'na Antalya, İstanbul, Bursa, Denizli, Adana, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Isparta\'dan 12 kategoride 100 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışlarda yarışların finali zorlu kum parkurda gerçekleştirildi. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında yaşanan kazalarda sporcular hafif yaralanırken, seyirciler heyecan dolu anlar yaşadı.

Yarış sonunda genel klasmanda Burak Akbulut birinci oldu. E 1A kategorisinde İbrahim Taş, E 1B\'de Serkan Ozan, E 3B\'de Mustafa Sarıca, EC\'de Önder Buğra, E 2B\'de Gökhan Kart, E 2A\'da Yunus Mor, E J\'de Tayfun Yüksek, Veteran A\'da Murat Akın ve Veteran B kategorisinde de Hüseyin Veziroğlu birinci oldu.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Ayrıca birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL, üçüncüye de 500 TL para ödülü verildi. Yarışlara destek veren sponsorlara da plaket verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya, geçen yıla göre yarışlara hem sporcu hem de seyirci anlamında ilginin fazla olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da, \"Bu yarışları ilk defa izliyorum. İzlenmesi gereken bir spor dalıymış. Ancak pistte hıza evet, yollarda hıza hayır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışların startı

- Yarışmalardan detay

- Düşen yarışmacılar

- Milletvekilinin bir kategorinin yarışına start vermesi

- Plaket, kupa ve ödül töreni

- Milletvekili Atay Uslu\'nun konuşması

- Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya\'nın konuşması

(FOTOĞRAFLI)