Kumluca Devlet Hastanesi'nde başhekimden hemşireye "Ben salağım görev yerimi terk ettim" yazma cezası

Antalya'daki Kumluca Devlet Hastanesinde görevli hemşireye başhekim tarafından 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazma cezası verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), "İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz" diye olaya tepki gösterdi.
Sağlıkpersonelihaber.net’te yer alan habere göre hastanenin başhekimi Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti. Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi. Hemşirenin, istenileni yaptığı ancak başhekimin talimatıyla evrakların kayıttan geçiremediği iddia edildi.
SES Antalya Şubesi, yaptığı açıklamada "İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, "Yıllarca iş yerlerimizde uygulanan mobbing'lerin bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. Dün olduğu gibi bundan sonrada sağlık emekçilerinin emeğini veo nurunu hiçe sayan uygulamaların, baskıların ve mobbing'lerin karşında durmaya devam edeceğiz. Sağlık emekçilerinin onurunu hiçe sayanlar hakkında gereken neyse derhal yapılmalıdır. Sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Olayın basında yer alması üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kumluca Devlet Hastesi Başhekimliğinden konuyla ilgili bilgi istendiği öğrenildi.