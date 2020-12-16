Kumluca Devlet Hastanesi'nde başhekimden hemşireye "Ben salağım görev yerimi terk ettim" yazma cezası

Antalya'daki Kumluca Devlet Hastanesinde görevli hemşireye başhekim tarafından 500 kere “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazma cezası verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), "İnsan onuruna ve meslek etiğine yakışmayan bu uygulamayı şiddetle kınıyoruz" diye olaya tepki gösterdi.

Sağlıkpersonelihaber.net’te yer alan habere göre hastanenin başhekimi Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti. Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye “A4 kağıdına 500 kere ‘Ben salağım servisimden başka servise gittim’ yazacaksın” dedi. Hemşirenin, istenileni yaptığı ancak başhekimin talimatıyla evrakların kayıttan geçiremediği iddia edildi.