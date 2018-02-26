T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kumluca- Antalya yolunda heyelan devam ediyor (2)

FİNİKE- ANTALYA YOLU 3,5 SAATE ÇIKTI Antalya'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunun heyelan sonucu çöken 25- 30 metrelik kısmının ulaşıma kapanması, çevre ilçeleri de etkiledi

26 Şubat 2018 18:42

FİNİKE- ANTALYA YOLU 3,5 SAATE ÇIKTI
Antalya\'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolunun heyelan sonucu çöken 25- 30 metrelik kısmının ulaşıma kapanması, çevre ilçeleri de etkiledi. Finike terminalinden Antalya terminaline yaklaşık 114 kilometrelik yolu 2,5 saatte aşan toplu taşıma araçları, güzergahın değişmesi nedeniyle 3.5 saatte terminale ulaşıyor. Finike\'den hareket eden sürücüler, Kumluca Belen mevkisindeki bölge trafikten Adrasan yoluna inerek, Olympos yol kavşağından ana yola tekrar çıkıyor.
Toplu taşıma araçlarının şoförleri, yolun uzamasının, yolcuları da rahatsız ettiğini belirterek, yol yapımının kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi. 

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FİNİKE ANTALYA YOLUSAATEKumlucaFinikeAntalyaBelenAdrasanOlymposTopluSÖĞÜTFİNİKE Antalya DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24