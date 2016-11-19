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Yaşam

Kumkapı'daki geri gönderme merkezinden çok sayıda sığınmacı kaçtı

Kıyafetleri ateşe veren göçmenler kapıyı kırarak kaçtı

19 Kasım 2016 16:13

Kumkapı'da bulunan İl göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenler  eşyaları ateşe verdi. Müdahale eden polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine kapıyı kıran göçmenler koşara kaçtı. 

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kumkapı'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalan yabancılar yaşam koşullarını protesto ederek eşyaları ateşe verdi. Bunun üzerine polis ekipleri olaylara müdahale etti.

Ancak ilk müdahale yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada karışıklığı fırsat bilen sınır dışı edilmek üzere bekletilen göçmenler kaçtı. Polis grubu durdurmak için havaya ateş açtı. Ancak gruptakiler kayıplara karıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Vatandaşlar su gönderdi

 

İçeride kalanlara ise vatandaşlar su göndererek yardım etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Takviye polis ekiplerinin gelmesi üzerine olaylar sona erdi. Polisin önlemi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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