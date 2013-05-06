Kumkapı'da Ermeni kilisesine silahlı saldırı!

Kumkapı’da bulunan Ermeni Patriklik Kilisesi’ne ayin yapıldığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Kilisenin önüne gelen bir saldırganın havaya 7 el ateş ettikten sonra, olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Saat 12.3'da gerçekleşen ve ölü ya da yaralının olmadığı saldırının ardından polisin kamera kayıtlarını inceliyor. 27 ve 28 Nisan tarihlerinde de Ataşehir’deki Yeni Umut Protestan Kilisesi ve Burgazada ’daki Ayois İonis Rum Ortodoks Kilisesi’ne de saldırılar gerçekleştirilmişti.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ermeni Cemaati’nden Garo Paylan’ın verdiği bilgiye göre bugün ayinin bitim saatine yakın kilise önüne gelen bir kişi havaya yedi el ateş ettikten sonra yaya vaziyette kaçtı. Ayin halindeki, aralarında çocukların da olduğu cemaat büyük panik yaşadı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kamera kayıtları poliste

Paylan, polisin kamera kayıtlarına el koyduğunu kaydederken, saldırganın kimliğinin ve yalnız olup olmadığının belirlenmeye çalışıldığını vurguladı. Paylan, şöyle dedi:

“Bir kişi saat 12.30 sularında patrikanenin kapısına geliyor, yedi el kurusıkı tabancayla havaya ateş ediyor. Şu an eşkaller belirlenmeye çalışılıyor. Terörle mücadele ve güvenlik şube birlikte çalışıyor. Tek ya da başka kişi de olabilirmiş. Kapıda bizden kimse yokmuş. Bağırma veya slogan atma yok. İçerde bir panik oluyor. Kapıları kapatıp tedbir alıyorlar.”

Saldırıdan sonda kiliseye çok sayıda polis sevk edildi. Çevredeki MOBESE kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis saldırganın eşkalini belirlemeye çalışıyor. İlk incelemede, olay yerinde bulunan yedi boş kovanın kurusıkı bir silaha ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Aynı gün içinde cemaatten bir gencin kimliği belirsiz kişiler tarafından tartaklandığı belirtildi.

Ataşehir ve Burgazada’da da saldırı

Geçen 27 Nisan’da, kimliği belirsiz 30-40 kişilik bir grup, Ataşehir Yeni Umut Kilisesi’ne taş ve yumurtalarla saldırdı. Kilisede yalnız olan Finlandiya vatandaşı bir cemaat üyesi olaydan zarar görmezken, kilisede maddi hasar meydana geldi. Polisin saldırının hemen ardından olay yerine intikal ettiği ve geniş çaplı olarak olayın soruşturulmasına başladığı bildirildi. Kilisenin camları kırılırken, tabelası sökülüp götürüldü ve kapı girişinde bulunan dekorlar parçalandı. Gruptan bazı kişilerin kilisenin iç kapısını tekmeleyip zorladığı ancak içeriye giremediği beyan edilmişti.

Ayrıca 28 Nisan’da, Çatalca’dan Burgazada’ya gelen 15-18 yaş arasındaki 10 kişilik gurup Ayois İonis Rum Ordodoks Kilise’sine girerek mumlukta bırakılan paraları almak istedi. Saldırganlar mumlukta bulunan tüm mumları alıp, dolabı ve kapılarını kırmışlardı.