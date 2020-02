Kumkapı'da 3 kişinin öldüğü otel yangını: Otel sahibine tahliye...

Özden ATİK / İstanbul, DHA - KUMKAPI\'da bulunan otelde 13 Haziran 2017\'de çıkan yangında, 2\'si yabancı 3 müşterinin hayatını kaybetmesine ilişkin otelin ortağı ve mesul müdürü Tuncay Doğan\'ın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme ulaşan bilirkişi raporunda, sanık Tuncay Doğan \"otelde yangın söndürme önlemlerinin alınmış olduğu, ancak işyeri sahibinin daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı\" gerekçesiyle tali kusurlu çıktı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Doğan\'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, \"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\" suçundan 3 yıl 3 aydan 23,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Tuncay Doğan getirildi. Duruşmaya olayda hayatını kaybeden Şehiyde Celepci\'nin eşi Erkan Celepci\'nin avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Erol Ceylan, kusura ilişkin raporun bilirkişiden döndüğünü belirtti.

BİLİRKİŞİ RAPORU: DENETİMİ VE KONTROLÜ İSTENİLEN DÜZEYDE YAPMADI

İ.Ü. Adli Bilimler Uzmanı, Öğretim Görevlisi Patlayıcı Maddeler ve Yangın Uzmanı Dr. Şahin İplikçi, Kimya Mühendisi Mehmet Vatansever ve Elektrik Mühendisi Taşkın Ünal\'ın ortak hazırladığı raporda, 19 Şubat günü heyet halinde olay yerinde keşif yapıldığı belirtildi. 5 katlı betorname bina olan otelin, her kata açılan yangın merdiveni olduğu, her katta yeteri kadar yangın söndürme tüpleri, her katta kaçış yollarını gösteren yön levhaları, ikaz lambaları bulunduğu ifade edildi. Yangının çıkış sebebinin çalışır vaziyetteki çay ve kahve makinesinin ve buz makinesinin bağlı olduğu çoklu prize takılı bölümde meydana gelen aşırı ısınmadan dolayı kabloların tutuşup çevredeki kolay tutuşabilen eşyalara sirayet ederek başladığı kaydedildi. Raporda, yangın olayının elektriksel bir arızadan kaynaklandığı, otelde yangın söndürme önlemlerinin alınmış olduğu, ancak işyeri sahibinin daha etkin denetimi ve kontrolü istenilen düzeyde yapmadığı, bu nedenle işyeri sahibi Tuncay Doğan\'ın tali kusurlu olduğu belirtildi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcı Mehmet Düzgün, sanık dışında başka şahısların kusuru bulunup bulunmadığının konusunda görüş bildirilmediği gerekçesiyle ek rapor aldırılmasını talep etti. Sanık Tuncay Doğan\'ın avukatı, \"Olay elektrik kazasından kaynaklanan bir olaydır. Müvekkil, işyerindeki elektrik tesisatı ile ilgili tüm alt yapıyı yangın söndürme tertibatını tamamıyla yapmıştır. Denetimlerini rutin olarak sağlamıştır. Uzun zamandan beri tutukludur. Bilirkişi raporu savunmalarımızı doğrulamaktadır\" diyerek tahliyesini talep etti. Sanık Tuncay Doğan da tahliyesini istedi. Şikayetçi avukatı sanığın tahliyesi hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını belirtti.

YURTDIŞI YASAĞI KONULARAK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın hangi eylemleri sebebiyle kusurlu olduğu ve başka şahısların kusuru ve ihmali olup olmadığının belirlenmesi için ek rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin ortadan kalkmış olmasını dikkate alan heyet, yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

\"KUSURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\" DEMİŞTİ

Sanık Tuncay Doğan savcılık aşamasında verdiği ifadesinde, \"Otelin ortaklarından biriyim. Olay günü evimdeydim. Bir çalışan otelde yangın çıktığını telefonla söyledi. Olay yerine gittim. İtfaiyecilere yangının çıkış nedenini sordum. Bana mini barın arkasındaki elektrik prizinden kaynaklanan bir yangın olduğunu söylediler. Otelde yangın merdiveni vardır. Alarm sistemi vardır. Katlara dağılmış 25-30 arası yangın tüpü vardır. Yangın tüpleri ve yangın tesisatı yeni değiştirilmiştir. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Olayın meydana gelmesinde bir kusurum olmadığını düşünüyorum\" demişti.