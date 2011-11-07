Kumkapı Balık Hali taşınıyor

T24 - Yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'nin, Gürpınar'da inşa edilmesi çalışmaları sürüyor. Yeni hal, İstanbul'un gelecek 50 yıllık ihtiyacı düşünülerek 240 bin metrekare alan üzerine planlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı Mehmet Uçar, ''Balık halinin kurulduğu dönemde 15-20 bin ton su ürünü gelirken, bugün 15 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul'da yıllık ortalama 40 bin ton su ürünü geliyor. Bu nedenle hal, artık ihtiyacı karşılamıyor'' dedi.



Uçar, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'nin, Gürpınar'da inşa edilmesi çalışmalarının sürdüğünü anlattı.



Kumkapı'daki balık halinin, 1983 yılında İstanbul'un nüfusuna göre kurulduğunu belirten Uçar, ''Balık halinin kurulduğu dönemde 15-20 bin ton su ürünü gelirken, bugün 15 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul'da yıllık ortalama 40 bin ton su ürünü geliyor. Bu nedenle hal, artık ihtiyacı karşılamıyor'' dedi.



Uçar, Avrupa'daki hallerde taze balıkçılığın yapılmadığını, balığın 1 veya 2 gün muhafaza edildikten sonra satıldığını ifade ederek, İstanbul'daki hale gelen balıkların geldiği gün pazarlandığını, ancak yeni yapılacak balık halinde bazı türlerin muhafaza edildikten sonra satılabileceğini söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 2009 yılında Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'nin Gürpınar'a taşınmasıyla ilgili karar verdiğini hatırlatan Uçar, halin planlara işlenmesi çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve yeni halin ihalelerinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydetti.



Sektörün, teknik, muhafaza ve lojistik imkanlarının geliştiğini anlatan Uçar, ''Beylikdüzü'nde Gürpınar'a kurulacak hal, İstanbul'un gelecek 50 yıllık ihtiyacı düşünülerek 240 bin metrekare alan üzerine planlandı'' diye konuştu.



Uçar, bu alan üzerinde, balıkçı barınağı, su ürünleri tesisi, mendirek, çekek yeri, iskele, yanaşma yeri, dalgakıran, kayıkhane, depo, otopark gibi yapıların kurulacağını belirterek, ''Yeni yapılacak halin kapasitesinin 100 bin ton olması planlanıyor'' dedi.



Yeni halin yapımının ardından ürünlerin kalitesine göre sınıflandırıldığını ifade eden Uçar, şunları kaydetti:



''Ürünlerin sınıflandırılması, internet ortamına taşınacak. Bu da insan hareketliliğini azaltacak. İskandinav ülkelerinde uygulanan su ürünleri ticaretini yeni halde uygulamaya çalışacağız. Yeni halin, en geç 2014'te bitirilmiş olması gerekiyor. Lastik tekerlekli araçlar için tünel projesi, şu anki halin üzerinden geçiyor. Gelecek aylarda da mimari proje çalışmaları tamamlanacak. Su ürünleri sektörünün kurumsal ve yerel yönetimler düzeyinde gelişmiş olduğunu düşünmüyoruz. Devlet olarak da görevimiz, su ürünleri sektörünü ileriye taşımaktır. Sektörü iyi günler bekliyor.''



