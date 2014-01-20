Kumkapı balık hali kaldırılıyor

Kumkapı’daki su ürünleri hali, altyapısının yetersiz olması ve artan ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle Beylikdüzü’ne taşınacak. Yeni hâlin temmuzdan itibaren hizmet vermesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Mahmut Uçan, halin taşınacağını açıkladı. Kumkapı’daki balık halinin artık yetersiz kaldığını ifade eden Mahmut Uçan, “Halin kapasitesi 35 bin metrekare. Yenisinin kapasitesi 410 bin metrekare olacak. Yani buranın 11 katı. Öte yandan yeni yerimizde cami, buzhane, otel, lokanta aklınıza gelen her şey var. Avrupa standartlarının üzerinde bir hal yapıyoruz” dedi. Uçan, şu anda 40 bin tonun üzerinde balık üretimi olduğunu, yeni halde üretimin 50-60 bine çıkacağını belirtti.

Beylikdüzü’nde yapımı süren yeni halde Avrupa ülkelerine ihracatın yanı sıra elektronik ortamda da satış yapabileceklerini sözlerine ekleyen Uçan, “Geçen hafta gidip inşaat alanını gezdik. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2014’ün 9’uncu ayındaki sezonumuzun açılışını Başbakanımızla yaparız” ifadelerini kullandı.

Uçan, eski halin yerinin bir bölümünün lastik tekerlekli araçlar için yapılacak tüp geçiş projesinde kullanılacağını belirterek halin diğer bölümüne de modern balıkçı dükkanlarının yapılacağını belirtti.

Uçan ayrıca, Avrupa’nın birçok ülkesinde balıkçılık bakanlığının olduğuna dikkati çekerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan Türkiye’de de bir bakanlığın olmasını istedi.