Kümesteki seçmen tavuklar!

İnşaattan sonra seçmenler şimdi de kümesten çıktı! Beylikdüzü’nde 10 kayıtlı seçmenin gözüktüğü Kavaklı Mahallesi’ndeki adreste bir kümes, içinde de 10 tane tavuk var. Kümesin sahibi, ‘Tavuklarım oy kullanabilecek mi’ diyor.



Akşam gazetesinin haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı adrese dayalı nüfus sayımında skandallar birbiri ardına çıkıyor. Son olarak İstanbul Beylikdüzü’nde kayıtlara göre, Kavaklı Mahallesi’nde bir kümeste 10 seçmen gözüktüğü ortaya çıktı! Kavaklı’da kömürlük ve ahır olarak kulanılan yerlerde de seçmenlerin yazıldığı ileri sürüldü.



10 seçmene 10 tavuk



Kavaklı Mahallesi Menekşe Sokak 10/3’te 10 kişinin kaydı yapıldı. 10 seçmen ise kümesteki 6 tavuk ve 4 horoz. MHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ahmet Ali Aydın, 5 Aralık’ta seçmen listelerinin hazırlanmasının ardından listelerdeki kişilerin adreslerini tespit etmek için 10 kişilik bir ekip kurdu. Adresleri gezen MHP’liler ilginç tablolarla karşılaştı.



45 bin kişilik fazlalık var



Beylikdüzü CHP İlçe Başkanlığı da, 10 mahallenin seçmen sayısını çıkardı. Barış Mahallesi’nde önceki seçimde 20 bin 479 seçmen oy kullanırken, bu yıl oy kullanacak seçmen sayısı 31 bin 559. Beylikdüzü’nde bir önceki seçimde 90 bin 929 kişi olan seçmen sayısı bu seçimde 135 bin 620 oldu.



İstanbul’un yeni ilçelerinden Arnavutköy’de AKP’nin adayı olan Mustafa Akboğa, 10 gündür Arnavutköy’de çalışma yaptıklarını söyledi. Akboğa şöyle dedi: “Arnavutköy’ün yüzde 60’ını dolaştık. Beylikdüzü’ndeki kadar abartılı bir rakama ulaşamadık. Geçtiğimiz seçimde oy kullanan seçmen sayısıyla bu yıl asılan seçmen listeleri birbirine yakın.”



‘Oy kullanabilecekler mi?’



Kümesin sahibi Zeynel Taşyaran, “Benim kümeste 6 tavuk, 4 horozum var. Benim tavuklar seçmen olarak yazılmış. Bunlar şimdi oy kullanabilecek mi?” diye konuştu.



MHP’li başkan Ahmet Ali Aydın, Beylikdüzü’nde yaklaşık 20 bin “hayalet seçmen” bulunduğunu iddia etti, Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu’na itirazlarını yaptıklarını söyledi.



İlçe Seçim Kurulu, iki gün içerisinde itirazı karara bağlayacaklarını açıkladı.



18 kişilik apartmanda 378 seçmen oturuyor



TÜİK tarafından hazırlanan seçmen listesinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Güzelkent Sitesi A3 Blok’ta 378 seçmen gözüküyor. Daireleri dolaşan partililer listede adı bulunan 18 kişinin bu apartmanda oturduğunu saptadı. 360 kişinin burada oturmadığı ortaya çıktı. A3 Blok’ta üç dairenin dolu, diğer dairelerin satılık ve kiralık olduğu görüldü. (Akşam)

