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Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

05 Mayıs 2021 09:26

Malatya'nın Darende ilçesinde Ulaş Yılkınç'a ait kerpiç kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 250 hayvan telef oldu.

Alevlerin kısa sürede sardığı kümeste çıkan yangını gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, kümeste bulunan 100 adet tavuk ile 150 adet civciv telef oldu. Kümes yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

 

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