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Yaşam

Kümes kavgasını BİMER çözdü; tüm tavuklar kesilecek

"Polis memuru hariç diğer binalardaki kişiler bu hayvanları beslemeye devam ediyor; ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim”

13 Şubat 2016 18:24

Antalya'nın Kepez ilçesinde ikamet eden cep telefonu satıcısı H.B. ile üst komşusu polis memuru arasında yaşanan kümes tartışması Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) taşındı. Şikâyeti inceleyen BİMER, şikâyetçi H.B.'ye "Kümesteki tavuklar yakın zamanda kesilecekmiş" yanıtı gönderdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; sadece kendi binasında değil, çevre binalarda da tavuk ve civciv beslendiğini söyleyen H.B., “Tüm uyarılarıma rağmen sağlıksız bir biçimde hayvan beslemeye devam ettiler. Ben de durumu Başbakanlığa bildirdim. Konu incelendikten sonra bana başvuru yanıtı geldi. Yanıtta, tavuk ve civcivlerin sahipleri ile görüşüldüğü belirtilerek tavukların yakın zamanda kesileceği bilgisi verildi” dedi.


"Tavukları saymışlar"
 

“Ben tavuklar kesilsin diye şikayet yapmadım” diyen H.B., “Benim amacım sağlıksız bir ortam yaratan kümeslerin kaldırılması. Zabıtadan gelen mesajda da mahallede tespit yapıldığı, tavukların civcivlerin sayıldığı yazıyor. Ancak polis memuru hariç diğer binalardaki kişiler bu hayvanları beslemeye devam ediyor. Ben mücadelemden vazgeçmeyeceğim” diye konuştu.

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