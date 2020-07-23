Kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor'da Onazi yine şehri terk etti

Süper Lig'de cumartesi günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçtan puan ya da puanlar alarak kümede kalmayı hedefleyen Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiğini gerekçe göstererek şehirden ayrıldı.



Devre arasında Trabzonspor'dan 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlanarak kadroya dahil edilen Ogenyi Onazi'nin Ankaragücü maçını beklemeden Denizli'yi terk etmesi tepkilere neden oldu.

Onazi, iki hafta önce Trabzonspor maçı öncesi telefonunu kapatıp kenti terketmiş, İstanbul'dan güçlükle geri döndürülmüştü.

Yeşil-siyahlı formayı 9 maçta terleten 27 yaşındaki oyuncu 325 dakika sahada kalıp 1 asistle oynadı.

"Galibiyet primi 100 bin TL"

Denizlispor yönetimi, Ankaragücü maçı öncesi kesenin ağzını açtı. Bu karşılaşmayı kazanıp ligde kalmak isteyen Ege ekibinde kurmaylar, galibiyet primini 100 bin TL olarak belirledi. Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Ankaragücü maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacaklarını belirterek, "Telafisi olmayan bir maça çıkacağız. Galibiyet ya da beraberlik bizim için yeterli olacak. İşimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Averaj hesaplarını düşünmüyoruz. Kendi sahamızda kazanıp sezonu mutlu bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz" dedi.