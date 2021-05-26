"Küme düşme kaldırılsın" taleplerine Gençlerbirliği taraftarlarından tepki: Hakkımızla yeniden Süper Lig'e çıkarız!

Erzurumspor ve Denizlispor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı "küme düşme kaldırılsın" başvurusuna, küme düşen takımlardan biri olan Gençlerbirliği'nin taraftarlarından tepki geldi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Gençlerbirliği yönetiminden böyle bir talepte kesinlikle bulunmamasını isterken, hak ettikleri şekilde düştükleri Süper Lig’e yeniden hak ederek dönmek istediklerini duyurdu.

Süper Lig'de küme düşen takımlardan birisi olan Denizlispor'un da Erzurumspor'dan sonra "küme düşme kaldırılsın" başvurusu yapmasına Gençlerbirliği taraftar gruplarından Alkaralar ve Ultras Kardeşler tepki gösterdi. İki grup da küme düşme kararının kaldırılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Alkaralar Grubu, “Maç başladıktan sonra oyunun kurallarının değiştirilmemesini, hak edenin, sezon başında koyulan kurallara göre düşmesini İstiyoruz. Sportif olarak küme düşmüş ama siyasi kararlarla ve çeşitli kulis faaliyetleriyle ligde devam etmesine izin verilmiş bir kulüp olmak istemiyoruz. Son yıllar ve özellikle son sezon, adına kulüp yönetimi ve kulüp başkanı denen kişiler sayesinde, Gençlerbirliği kimliğini ve camiasını yeterince zedeleyen yıllar oldu. Bu kişilerin, kulübü ve takımı soktukları bu rezil durumun üstüne bir de tüy dikercesine, olası bir küme düşmenin kaldırılması kararını, kulüpteki kendi bekaları için son bir kurtuluş yolu olarak gördüklerine, böyle bir kararı dört gözle beklediklerine de eminiz. Gençlerbirliği'ni sportif olarak küme düşürürken, bir de geçmişte başka kulüplerin yaptığı gibi ahlaksız 'küme düşme talepleri'ni dillendirerek ve iktidar yalayıcılığı yaparak Gençlerbirliği camiasını ve kimliğini de küme düşürmeyin” ifadelerini kullandı.

Ultras Kardeşler Grubu ise, “Beceriksiz yönetim, menajer oyunları ile kulüplerin içi boşaltıldı. Birileri kendi çıkarları için kulüplerin yok oluşuna göz yumdu. Şimdi ise rantları eksilmesin diye küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar. Gençlerbirliği de bu süreçten geçerek küme düştü. Biz, Gençlerbirliği taraftarları olarak hak etmediğimiz hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Düştüysek, buna neden olanlarla hesaplaşırız. TFF 1. Lig’de mücadele eden hakkımızla Süper Lig’e çıkarız. Bize yakışan da budur. Gençlerbirliği yönetimi boynumuzu eğdirmeyin. Kendi hatalarınızı örtmek için bu yola başvurmayın. Küme düşme kaldırılmasın” şeklinde açıklama yaptı.