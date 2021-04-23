Küme düşen Schalke'de futbolcular kalan maçlara çıkmayabilir

Bundesliga'da Arminia Bielefeld’e 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04, maçtan sonra takım halinde tesislere dönerken taraftarın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Tesise gelen bazı taraftarlar ile bir araya gelen oyuncular, saldırıya uğradı ve Schalkeli oyuncuların tesis içerisinde koşarak kaçtıları görüldü.

Yaşananların ardından kulüp polis koruması talep ederken, yönetim kurulu üyesi Peter Knaebel, oyuncuların kalan lig maçlarında oynamak isteyip istemediklerine kendileri karar verebileceklerini söyledi.

"Bir oyuncu artık son dört maçı oynamak istemiyorsa onu anlayabilirim. Bu karar yasal sınırlar içinde olduğu sürece her karara saygılıyım."

Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor.

Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988’den sonra 4. kez Bundesliga’dan 2. Lig’e düşmüş oldu.