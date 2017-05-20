Küme düşen ikinci takım belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın maçında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Adanaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım, 2 maç kala küme düşme hattının hemen üstündeki 35 puanlı Bursaspor'la arasındaki puan farkı 9'a çıkan Gaziantepspor oldu.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Robin Yalçın, Oboabona, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Igiebor (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Faez), Edomwonyi, Kweuke
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Kislyak (Dk. 54 Alpay Kaçaklı), Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Ben-Hatira (Dk. 65 Kangwa), İlhan Parlak (Dk. 73 Muhammet Demir), Ghilas
Goller: Dk. 26 Edomwonyi, Dk. 81 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Robin Yalçın, Dk. 62 Fink (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)