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Spor

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Gaziantepspor, Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi

20 Mayıs 2017 19:00

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın maçında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Adanaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım, 2 maç kala küme düşme hattının hemen üstündeki 35 puanlı Bursaspor'la arasındaki puan farkı 9'a çıkan Gaziantepspor oldu.

Stat: Çaykur Didi 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ekrem Kan, Serkan Çimen 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Saadane, Robin Yalçın, Oboabona, Petrucci, Recep Niyaz (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Igiebor (Dk. 67 Oğuz Han Aynaoğlu), Süleyman Koç (Dk. 78 Ali Faez), Edomwonyi, Kweuke 
Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Musa Nizam, Fatau, Kislyak (Dk. 54 Alpay Kaçaklı), Thiam, Doğanay Kılıç, Orkan Çınar, Ben-Hatira (Dk. 65 Kangwa), İlhan Parlak (Dk. 73 Muhammet Demir), Ghilas 
Goller: Dk. 26 Edomwonyi, Dk. 81 Kweuke (Çaykur Rizespor) 
Sarı kartlar: Dk. 32 Robin Yalçın, Dk. 62 Fink (Çaykur Rizespor), Dk. 40 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)  

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