Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'a yumruklu saldırı

Bandırmaspor karşısında deplasmanda 4-2 kaybederek TFF 1. Lig'e veda eden Bursaspor, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndan 3 buçuk saat sonra çıkabildi.

Bir grup Bursaspor taraftarının tepkisi ile karşılaşan Bursasporlu oyuncular ve teknik heyet, takım otobüsüne protestolar eşliğinde bindi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı süreçte emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Futbolcuların takım otobüsüne bindiği anda gelen tepkiler üzerine otobüsten inen kaptan Burak Altıparmak ile taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tepkiler nedeniyle küfürlü konuşan Altıparmak'a bir taraftar yumruk attı. Polisin araya girmesiyle olay daha da büyümeden kapatıldı.

Polis eşliğinde Bursa'ya doğru yola çıkan takım otobüsündeki oyuncuların gerginliği kameralara yansıdı. Bursasporlu taraftarlar stada alınmamasından dolayı dışarıda 300 kişilik bir grupla maçı takip etti.

Geniş güvenlik önlemlerin alındığı stadyumda polis, çevik kuvvet, bekçi ve TOMA hazır bulundu. Maçın bitmesine yakın Bursasporlu bir taraftar stadyuma girmeye çalışırken bir araca zarar verdi.