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Yaşam

Kumaş boyama fabrikasında yangın

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi

10 Aralık 2012 10:37

İstanbul Sultangazi'de bir kumaş boyama fabrikasında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangının tiner tanklarına sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Habibler mahallesinde bulunan Divateks adlı fabrikanın boyahane ve tekstil terbiye kısmında saat 22.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede işyerini tamamen sardı.

Habipler itfaiyesi yangına müdahalede yetersiz kalınca 11 ilçeden daha itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler alevlerin tiner tanklarına ve çevredeki diğer fabrikalara ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Alevlerin tiner tanklarına ulaşmamış olmasının olası bir faciayı önlediği belirtildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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