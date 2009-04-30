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Yaşam

Kumarhaneye 9. baskın: 11 gözaltı

30 Nisan 2009 12:39

Şişli'de kumar oynandığı gerekçesiyle 9'uncu kez operasyon yapılan iş yerindeki 2'si kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Büyükdere Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında kumar oynandığı yolunda bir bilgi alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde söz konusu yere operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 5 adet "Black Jack" masası ile çok sayıda oyun pulu ve kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda, kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen 11 kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak şubeye götürüldü.

Daha önce kumar oynandığı iddiasıyla 8 kez mühürlenen iş yerine, en son 16 Nisan 2009 tarihinde aynı gerekçeyle operasyon düzenlenmişti.

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