T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kumarhane olarak kullanılan gecekondular yıkıldı

ANKARA, (DHA)- YENİMAHALLE Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kumarhane olarak kullanıldığı belirlenen iki gecekonduyu yıktı

19 Mart 2018 15:55

ANKARA, (DHA)- YENİMAHALLE Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kumarhane olarak kullanıldığı belirlenen iki gecekonduyu yıktı.
Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakacık Mahallesi’nde iki gecekondunun kumarhane olarak kulanıldığını belirledi. Kumarhanelerden birinde duvarlara kurulan projeksiyon sistemi ve kameralar dikkat çekti. İşletme sahibinin ayrı bir bölmede kendisine tahsilat için de özel bir ofis yaptığı görüldü. Kumar oynattığı iddialarını kabul etmeyen C.A.\'nın, aynı bahçe içerisinde bulunan diğer yapıda da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. C.A, “Ben bu evi kiraya vermiştim, burada oyun oynatıldığından haberim yoktu” dedi. İşlemlerin ardından boşaltılan kumarhaneler yıkıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA YENİMAHALLE Belediyesi Yapı Kontrol MüdürlüğüYenimahalleJandarma KomutanlığıYakacık MahallesindeKumarhanelerdenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24