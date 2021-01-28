Kumarhane baskınında 4. kez ceza yiyen vatandaş: Koronaya inanmıyorum

Esenyurt'ta yasak olmasına rağmen bir kıraathanede kumar oynayan 18 kişi toplam 62 bin 442 TL ceza yedi. Daha önce 3 kez Koronavirüs tedbirlerini çiğneyip ceza yiyen bir kişi, "Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortamdayım, hasta olmadım” dedi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı oda da toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oyununu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti.

Polis ekipler hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında 3 bin 469'ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi. Ruhsatsız olan İş yeri ise zabıta ekipler tarafından mühürlendi.

Cezai işlem uygulanan vatandaşlar birisinin sözleri ise şaşırttı. Daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyerek, “Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortayım, hasta olmadım” dedi. (DHA)