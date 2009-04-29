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Kumarda 4 konser kaybetti

Konser için Kıbrıs'a giden Serdar Ortaç, kumar zaafının kurbanı oldu. Kayıplarını kurtarmak isterken vereceği dört konserin parasını da kaybetti.

29 Nisan 2009 03:00

Konser için Kıbrıs'a giden Serdar Ortaç, kumar zaafının kurbanı oldu. Kayıplarını kurtarmak isterken vereceği dört konserin parasını da kaybetti.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Geçmişte kumar masalarında büyük kayıplar veren ve bu nedenle “kumara tövbe” eden Serdar Ortaç, bir kez daha zaafının kurbanı oldu. Geçen hafta konser için Kıbrıs’taki Artemis Otel’e giden şarkıcı, programının ardından dansçılarıyla beraber casino’ya indi.

Önce kazandı ama…

Oyunun başında 50 bin dolar kazanan Ortaç, hırsına yenik düşünce kısa sürede tüm kazandıklarını kaybetti. Ama yine de masadan kalkmadı ve kendi cebinden 50 bin dolar da o masada kaldı.

Dört konserin parasını da kaybetti

Daha fazla nakit kaybetmek istemeyen Ortaç, son bir çare olarak Artemis’le yaz ayları için yaptığı dört konserlik anlaşmayı riske attı. Ve o konserler için alacağı paraya karşılık oyun oynamayı sürdürdü. Sonuç tam anlamıyla hüsrandı! Yine kaybetti ve “hiçbir ücret almadan dört konsere çıkma sözü” vermek zorunda kaldı. Gün doğarken odasına dönen şarkıcının bu kayıptan sonra kumara yine bir süre ara vermesi bekleniyor

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