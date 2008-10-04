Kumarbaz eşe büyük kısıtlama geliyor

* Yargıtay, kumar oynamayı alışkanlık haline getiren eşler için yaptırım kararı aldı.



* Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararına göre, kumarbaz eşe kısıtlamalar getirilecek. Örneğin kumarbaz eş, kendi maaşını çekemeyecek, işlerini yönetemeyecek. Ayrıca, ev, arsa, otomobil alım-satımı gibi durumlarda kısıtlı kişinin tek başına imzası yeterli olmayacak.



Yargıtay sürekli kumar oynayan eşler için karar aldı. Sürekli kumar oynayan eş kısıtlanacak, karısı vasisi olacak, maaşını çekemeyecek, işlerini de yönetemeyecek. Yargıtay kararında, "Davalının sürekli kumar oynayarak, kendisinin ve ailesinin darlık ve yoksulluğa düşmesi tehlikesine yol açtığı anlaşıldığından kısıtlanmasına karar verilmelidir" denildi.



Tunceli’de yaşayan bir kadın, kocasının sürekli kumar oynadığını ve kendisi ile ailesini darlığa, yoksulluğa düşürdüğünü savunarak, "vesayet" altına alınması için Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, kadının davasını reddetti. Kadın, kararı temyiz etti. Yargıtay, dosyanın temyiz incelemesini tamamladı ve kadının itirazını haklı buldu.



Kısıtlanmalı



Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kocanın, sürekli kumar oynadığına, bu alışkanlığı nedeniyle kendisini ve ailesini yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açtığına dikkat çekti. Daire, Medeni Kanun’un 406. maddesine göre kocaya "kısıtlama" hükmünün uygulanması gerektiğine hükmetti. Daire, mahkemenin aksi yöndeki kararını bozdu ve davalı kocanın "kısıtlanmasına" karar verdi.



Karısı vasisi oldu



Bu karar çerçevesinde kumarbaz eşe karısı vasi tayin edildi. Artık kısıtlı kocanın maaşını karısı alacak. Tüm hukuki işlerini yönetecek. Ev, arsa, otomobil alımı satımı gibi durumlarda kocanın tek başına imzası yeterli olmayacak. Tüm gider ve gelir dengesini karısı yürütecek.



