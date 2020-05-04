Kumar oynarken yakalanan kadından savunma: Altın günü için toplandık!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 34 kişi kumar oynarken yakalanırken, bir kadın 'altın günü' için toplandıklarını söyledi.

Polis ekipleri maske ve tulum üretimi için izni bulunan tekstil atölyesi, çiftlik, iki kahvehane ve iki eve yaptığı baskınlarda 34 kişiyi kumar oynarken yakaladı.



Bir kadın şüpheli, polislere, kumar oynamadıklarını, "altın günü" için toplandıklarını iddia ederek kendisini savundu.

Kahvehanelerden birinin ise arka tarafında da kapı bulunduğu, kumar oynamak için gelenlerin buradan içeriye alındığı belirlendi. Toplam 34 kişiye "kumar oynamaktan", "sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan" 101 bin 794 lira idari para cezası verildi.