Kumar oynarken polisi gördüler, çatıya saklandılar!

Kars'ta kumar oynatılan ve güvenlik kamerasıyla gözetlenen kahvehaneye polisin düzenlediği baskında, çatıya saklanan 10 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'nde ruhsatsız kahvehane işlettiği tespit edilen M.Ç'nin kumar oynattığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Haberler.com'un haberine göre; polis ekipleri tarafından yapılan baskında, ekiplerin geldiğini kameradan görünce çatıya saklanan 10 kişi gözaltına alındı.



Kumarhane olarak işletilen ruhsatsız iş yerinin girişine, polis baskınına karşı önlem için kamera sistemi kurulduğu tespit edildi.