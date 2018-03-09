Kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin 943 lira ceza

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da bir kahveye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 77 kişiye, toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Halfettin Mahallesi Aslantepe Caddesi\'nde bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi, 2 televizyon ve oyun kartları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 77 kişiye \'Kabahatler Kanunu\' kapsamında 258\'şer liradan toplam 19 bin 943 lira para cezası uygulanırken, kumar oynatan 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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