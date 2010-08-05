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Yaşam

KUMAR 2 BİN 600 YIL ÖNCE DE VARMIŞ AĞRI (A.A)

05 Ağustos 2010 13:35

-KUMAR 2 BİN 600 YIL ÖNCE DE VARMIŞ AĞRI (A.A) - 05.08.2010 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gölyüzü köyünde bulunan Urartu Krallığı'ndan kalma kalede yapılan yüzey araştırmasında, 2 bin 600 yıllık zar bulundu. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özfırat başkanlığında, Prof. Dr. Veli Sevin ile Prof. Dr. Necla Aslan Sevin'in de aralarında bulunduğu bilim kurulunca, ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Gölyüzü köyünde, gün yüzüne çıkarılan kalede yüzey araştırması yapıldı. Yüzey araştırması ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Veli Sevin, Gölyüzü Kalesi'nde iki hafta önce yapılan araştırmada kalenin Urartu Krallığına ait olduğunu belirlediklerini ifade ederek, araştırma sırasında, kalenin doğu terası üzerinde, pişmiş toprak malzeme kullanılarak elde edilen ''zar'' bulduklarını söyledi. Kale ile üzerindeki eser ve seramiklerin tarihinden hareketle zarın günümüzden, 2 bin 600 yıl öncesine ait olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Sevin, eserin, Doğu Anadolu Bölgesinde ortaya çıkan ilk zar örneği olduğunu vurguladı.  -''RULET MASALARINDA ZARLARA BENZİYOR''- Prof. Dr. Sevin, Urartu Krallığının asırlarca hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesinde, Urartuların oyunlarıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir bilginin bulunmadığını anımsatarak, zarın gün yüzüne çıkarılmasının, Urartuların zar ve tablalı oyunlar oynadığının göstergesi olduğunu bildirdi.  Prof. Dr. Sevin, Heredot'a ait kitaplarda ve bir çok tarihi kaynakta, zar ve tablalı oyunları, İranlıların bulduğu yönünde bilgiler yer aldığına dikkati çekerek, ''Urartu Krallığının İran'daki medeniyetlerden daha erken dönemde yaşadığını düşündüğümüzde, zarlı oyunları İranlılardan önce keşfettiği ihtimali üzerinde durabiliriz'' dedi. 

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