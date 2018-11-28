Kuma intiharı davasında ceza artırım gerekçesi: Kadınlık onuru zedelendi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, üzerine kuma getirince eşi Netice Barçın (28) intihar eden Kamil Barçın\'a (35), \'eziyet\' suçundan yargılandığı davada verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada Barçın\'ın cezası 12,5 yıla çıkarıldı. Koca hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme gerekçeli kararda, \'Netice Barçın\'ın ikinci bir kadınla aynı evde yaşamaya zorlanması nedeniyle kadınlık onurunun zedelendiği, yaşama sevincini kaybettiği ve deyim yerindeyse ölümü bir kurtuluş olarak görüp intihar ettiği\' belirtildi. Bir kadın için en büyük eziyetin, başka bir kadınla yaşamaya zorlamak olduğuna vurgu yapılan kararda, olayın vehameti ve herkes için yürek acıtıcı bir sonuç doğurması göz önüne alınarak, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiği kaydedildi.

2 çocuk annesi Netice Barçın, eşi üzerine kuma getirince bunalıma girdi. 3 Haziran 2012 tarihinde de merkez Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi\'ndeki apartmanın 4\'üncü katındaki evlerinden atlayarak, yaşamına son verdi. Kızının ölümünden damadı Kamil Barçın ve kuma olarak gelen Esengül N.\'yi sorumlu tutan baba Necati Kayık, savcılığa başvurdu. Erzurum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde Kamil Barçın ve Esengül N. hakkında dava açıldı. 25 Aralık 2014\'te görülen karar duruşmasında koca, \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçundan yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ederken, \'eziyet\' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Esengül N. de \'basit kasten yaralama\' suçundan beraat etti. Netice Barçın\'ın ailesinin avukatı ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı\'nın avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay 8\'inci Ceza Dairesi\'nde incelendi. 8\'inci Ceza Dairesi, Esengül N.\'ye verilen \'beraat\' kararını yerinde bulup onarken, Kamil Barçın\'a verilen ceza ise bozuldu.

YENİDEN YARGILANDI 12,5 YIL CEZA ALDI

Bozma kararı üzerine yargılama yeniden yapıldı. Kamil Barçın, 9 Kasım günü görülen duruşmada \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçundan önce 4 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Suçun eşe karşı işlenmesi nedeniyle ceza, 8 yıla çıkarıldı. \'İyi hal\' indimi uygulayan mahkeme heyeti, Barçın\'ı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. \'Eziyet\' suçundan üst sınırdan olmak üzere 7 yıl hapis cezası alan Kamil Barçın\'a, \'iyi hal\' indirimi ile 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Toplam 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kamil Barçın hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

\'YAŞAMA SEVİNCİNİ KAYBETTİ\'

Erzurum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nce hazırlanan gerekçeli kararda, Barçın çiftinin 2001 yılında evlendiği ve iki çocuklarının olduğu anlatıldı. Olay tarihinden önce Netice Barçın\'ın eşi ile Esengül N.\'nin gönül ilişkisini öğrendiğine değinilen gerekçeli kararda, yaşananlar şöyle ifade edildi:

\"İntihar olayından iki ay kadar önce de sanığın gayri resmi nikâhlı birlikte yaşadığı Esengül N.\'nin vefat eden Netice Barçın\'la birlikte yaşadığı eve getirip intihar olayının gerçekleştiği tarihe kadar aynı evde yaşadıkları, hiç bir kadının kabul edemeyeceği gibi vefat eden Netice Barçın\'ın da bu olayı kabullenmek istemediği ancak eşinin kendisine karşı eziyet oluşturacak darp, tehdit ve benzeri davranışlar nedeniyle birlikte yaşamaya katlanmak zorunda kaldığı, vefat edenin yaşanılan bu sürece son verip evden ayrılmak istediği zaman ise sanık tarafından engellendiği ve sanığın vefat eden Netice Barçın\'ı ailesi ile görüştürmediği, Netice Barçın\'ın da ailesiyle gizli görüşmek zorunda kalıp yaşadığı eziyeti, sıkıntıyı anlattığı, bu yönüyle vefat eden Netice Barçın\'ın ikinci bir kadınla evde yaşamaya zorlanmasından, olay tarihine kadar içinde bulunduğu psikolojik durum, kadınlık onurunun zedelenmesi sonucu yaşama sevincini kaybettiği ve deyim yerindeyse ölümü bir kurtuluş olarak görmeye başladığı ve olay günü sanıkla aralarında yaşanan tartışmanın ve kavganın daha sonrasında evden ayrılmak istemesine rağmen sanık tarafından zorla kollarından tutularak tekrar eve götürülüp darp edilmesi olayının bardağı taşıran son damla olduğu ve sanığın neden olduğu bu zincirlemeli olaylar sonucunda vefat edenin son çare olarak ölümü seçip, camdan atlayarak intihar ettiği, vicdani kanaat ile sabittir.\"

KADIN İÇİN EN BÜYÜK EZİYET BAŞKA BİR KADINLA YAŞAMAYA ZORLAMAK\'

Kararda \'eziyet\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesinin gerekçesi de şöyle ifade edildi;

\"Yaşanılan süreçte sanığın bir kadın için en büyük eziyet olacak, onu bir başka kadın ile yaşamaya zorlamak ve ayrıca bu süreç içerisindeki kötü muamele oluşturacak davranışları bir bütün halinde eziyet suçunu oluşturup, sanığın suçu sabit görüldüğünden Yargıtay bozma ilamında da belirtilen gerekçeler göz önüne alınarak, sanığın takdiren alt sınır üstünden cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir. Her ne kadar daha önceki hükümde sanığın hürriyeti yoksun bırakmak suçundan beraatına karar verilmişse de, Yargıtay bozma ilamında da belirtildiği üzere olay günü vefat edenin evi terk etmek amacıyla evden ayrılıp binanın apartman merdiven boşluğunda sanığın yakaladığı, zorla içeriye götürüp evde darp ettiği, bu yönüyle evden ayrılma özgürlüğünün başka bir deyimle hürriyetinden yoksun bırakma eylemini gerçekleştirip üzerine atılı bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunu işlediği kabul olunmuş, bu olayın yaşanmaması halinde belki intihar olayının da gerçekleşmeme ihtimali, bu nedenle doğurmuş olduğu sonucu, vahameti ve herkes için yürek acıtıcı bir sonuç doğurması göz önüne alınarak cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılarak sanığın cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.\"



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