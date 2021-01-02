Kuma getiren kocasını bıçakladı

Diyarbakır'da S.Ş. adlı kadın, kuma getiren eşi M.Ş.'yi çıkan tartışmada, bıçakla yaraladı.

Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan dairede meydana gelen olayda, iddiaya göre sabah saatlerinde S.Ş., kocası M.Ş. ile üzerine kuma getirdiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.Ş., mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı haldeki M.Ş., hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.Ş. de gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'ne götürüldü.

S.Ş., ilk ifadesinde, eşi ile üzerine kuma getirdiği için tartıştığını, mutfaktan aldığı bıçakla yaraladığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)