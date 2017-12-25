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Kum yüklü kamyonun çarpması sonucu öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan zihinsel engelli Gürkan Yıldız (43), kum yüklü kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi

25 Aralık 2017 19:06

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan zihinsel engelli Gürkan Yıldız (43), kum yüklü kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya-Adana Karayolu üzerinde, toptancılar sitesi kavşağında meydana geldi. Hasan Oktem (52) yönetimindeki 42 HV 481 plakalı kamyon, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan zihinsel engelli Gürkan Yıldız\'a çarptı. Ağır yaralanan Yıldız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Gürkan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Hasan Oktem, \"Bir anda önüme çıktı. Fren yaptım ama kamyon kum yüklü olunca durmadı\" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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