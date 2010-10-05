-KUM HEYKELLER MISIR YOLCUSU ANTALYA (A.A) - 05.10.2010 - Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Sergisi, gelecek yıldan itibaren Antalya'nın yanı sıra Mısır'da da düzenlenecek. Antalya'daki organizasyonu düzenleyen Global Design Art Works Yetkilisi Cem Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da çok sayıda turistik tesis ve alışveriş merkezi yatırımları olan uluslararası bir firmadan kısa süre önce teklif aldıklarını kaydetti. Karacan, Antalya'daki Uluslararası Kum Heykel Festivali Sergisi'nin ulaştığı ziyaretçi sayısının yanı sıra, uluslararası medyada geniş yer almasından etkilenen grup yöneticilerinin benzer bir etkinliği Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki önemli turizm merkezlerinden Hurgada'da düzenleyeceklerini bildirdi. Mısır'da düzenlenecek kum heykel sergisinin, kullanılacak kum miktarı, alan genişliği, heykel ve sanatçı sayısıyla dünyanın sayılı etkinlikleri arasında yer alacağına değinen Karaca, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bu yenilikçi ve çarpıcı sanat dalı her kesime ve yaşa hitap etmesinden dolayı düzenlendiği bölgeye ciddi bir hareketlilik kazandırıyor. Aynı ilgi medya tarafından da gösteriliyor. Öyle ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle Antalya'da düzenlediğimiz etkinliğin Japonya'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Rusya'ya birçok ülkenin basın kuruluşu tarafından haber haline getirilmesi, bunun en açık göstergesi.'' -SIRADA YUNANİSTAN VAR- Mısır'ın yanı sıra birçok ülkeden gelen iş birliği tekliflerini de incelediklerini bildiren Karaca, Yunanistan'dan da teklif aldıklarını, şu anda bu teklifi değerlendirdiklerini açıkladı. Sergiyi Mısır'ın ardından Yunanistan'a taşımak istediklerini anlatan Cem Karaca, açıklamasında, ''Bir Türk kuruluşu olarak böyle organizasyonların altına imza atmak bizim için gurur kaynağı. Türkiye'nin adını kültür-sanat etkinlikleri ile yükseltiyoruz. Bundan daha önemli ne olabilir'' ifadesini kullandı. Karaca, gelecek yıl düzenlenecek 6. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin temasının ise ''Unutulmayan Filmler'' olarak belirlendiğini kaydetti.