-KUM HEYKELLER ANTALYA'YA VEDA EDİYOR ANTALYA (A.A) - 14.11.2010 - Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Sergisi, 21 Kasımda sona erecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa belediyeleri ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin destekleriyle 12 ülkeden 32 heykeltıraşın katılımıyla mayıs ayında açılan sergi, son haftasına girdi. ''Mitoloji 2'' temasıyla yapılan ''300 Spartalı'', ''Avatar'', ''Adem ile Havva'', ''Firavun Lahdi'' adlı eserler, 21 Kasımda Antalya'ya veda edecek. Festival Direktörü Cem Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali Sergisi'ne ilginin her geçen yıl arttığını bildirdi. Karaca, bu yıl serginin yaklaşık 160 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirterek, ziyaretçiler arasında ilk sırayı Almanlar'ın aldığını kaydetti. Serginin, Rus, Hollandalı ve Türk ziyaretçiler tarafından da ilgiyle izlediğine işaret eden Cem Karaca, yaklaşık 7 aydır açık olan sergi sırasında kum heykellerin küçük çaplı hasarlar dışında ayakta kaldığını vurguladı. Karaca, açıklamasında, ''Kullandığımız kumun özelliği ve sıkıştırma tekniği sayesinde, olumsuz hava şartlarında bile yıkılmayarak uzun süre ayakta kalan eserler ortaya çıkarıyoruz. Bu özelliklerle Antalya'da düzenlenen kum heykel sergisi, dünyanın en uzun soluklu kum heykel etkinliklerinin başında geliyor'' ifadesini kullandı. -GELECEK YILKİ HEYKELLERİ SANATSEVERLER BELİRLEYECEK- Gelecek yıl festival temasının, ''Unutulmayan Filmler'' olarak belirlendiğini kaydeden Karaca, yapılacak eserlerin belirlenmesinde sanatseverlerin görüşlerinin alınacağını bildirdi. Karaca, sanatseverlerden festivalin resmi internet adresi www.kumheykel.org'dan kendilerine görüşlerini ulaştırmalarını istedi. Yapılacak heykellerin sanatseverlerin istekleri doğrultusunda şekilleneceğine dikkati çeken Cem Karaca, gelecek yıl kullanılacak kum miktarının da 2 bin 500 ton daha eklenerek, 10 bin tona çıkarılacağını kaydetti.