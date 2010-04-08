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Yaşam

Kum heykeller 20 Nisan'da tamamlanacak

08 Nisan 2010 03:00

T24- Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde 1 Nisanda yapımına başlanan heykellerin 20 Nisan'da tamamlanacağı ve ziyarete açılacağı bildirildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali için 10 ülkeden 30 heykeltıraş Antalya'ya geldi. Kumdan heykellerin yapımına 1 Nisanda başlayan sanatçıların, bu yıl ''Mitoloji II'' temasıyla çalıştıkları belirtildi.


Festival Genel Direktörü Cem Karaca, yaptığı açıklamada, festivalde mitolojik olay ve kahramanların dev boyutlardaki kum heykellerde hayat bulacağını söyledi.


Festivalde kum heykeller için 7 bin 500 ton kum kullanılacağını anlatan Karaca, gelecek yıl yapacakları festivalde ise amaçlarının dünyanın en büyük kum heykel festivalini gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.


Sergide, ayrıca beyaz perdede izleyici rekoru kıran Avatar adlı filmin karakterlerinin de 150 ton kum kullanılarak heykelinin yapılacağını söyleyen Karaca, heykelin 15 metre genişliğinde ve 5 metre boyunda olacağını kaydetti.


Heykellerin yapımının 20 Nisanda tamamlanacağını ve sergiye sunulacağını anlatan Karaca, festivalin 20 Kasıma kadar açık kalacağını sözlerine ekledi. (aa)

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