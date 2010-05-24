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Kültür-Sanat

Kum Heykel Festivali açıldı

4. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali törenle ziyarete açıldı.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- 4. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali törenle ziyarete açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin ana sponsorluğunu yaptığı Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, Lara Beach'de açıldı. 10 ülkeden 30 heykeltıraşın, yine mitoloji temasıyla bir ayda hazırladığı kum heykeller, Kasım ayına kadar Lara'da görülebilecek.


Festival Genel Direktörü Cem Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılki festivali 120 bin ziyaretçinin gezdiğini, bu yıl ise bu rakamı ikiye katlamayı hedeflediklerini söyledi. 


Festivalin temasının geçen yıl gibi bu yıl da mitoloji olduğunu kaydeden Karaca, ''Mitoloji geniş bir alan. Çok kahraman ve olayı içeren bir konu. Geçen yıl bir çok mitolojik esere yer verememiştik. Bu nedenle bu yıl konumuz 'Mitoloji II' oldu'' dedi. 


Festivale yerli ve yabancı bir çok turistin ilgi gösterdiğini ifade eden Karaca, yabancı turistler arasında da en çok Alman, Rus ve Hollandalıların kum heykelleri ziyaret ettiğini belirtti.


35 ana temada 100'den fazla heykelin yer aldığı festivalde, 7 bin 500 ton kumun kullanıldığını belirten Karaca, gelecek yıllarda 15 bin ton kum kullanarak, dünyanın en büyük kum heykel festivalini oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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