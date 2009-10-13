Kum fırtınası kazası: 12 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İpsala-Keşan kara yolunun Serdere köyü mevkisinde bir anda oluşan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu, Oğuz Şenkol'un kullandığı 22 PP 387 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 RD 409 plakalı otomobille çarpıştı. Bu otomobillere, arkadan gelen, aralarında kamyon ve tırın da bulunduğu 8 araç daha çarptı.

Kazada yaralanan Hasan Hüseyin Kosa, Suna Kosa, Emine Kosa, Adnan Mauzer, Oğuz Şenkol, İzzet Yenice, Hanife Özışık, Kemal Özışık, Sami Sallı, Saim Sağdan ve Ayhan Ciritoğlu, İpsala Devlet Hastanesine; 4 aylık Yiğit Kosa ise Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan sürücü Oğuz Şenkol, aniden toz bulutu oluştuğunu belirterek, “Kamyonlar, tırlar, otomobiller birbirine çarpmaya başladı. İnsanlar araçlardan inerek çalıların altına girmeye çalıştı. Kadının biri çocuğunu kaybetti, uzun süre aramadan sonra buldu. Yaşadığımız cehennem gibi bir şeydi” diye konuştu.