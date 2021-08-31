Kulüpleri izin vermedi: 4 futbolcu, Karadağ maçında forma giyemeyecek

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında oynayamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinde forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, A Milli Takım’ın Karadağ ile oynayacağı maçı için Türkiye’ye gelemiyor.

İngiliz kulüpleri, pandemi nedeniyle seyahat konusunda kırmızı listede olan Türkiye'ye futbolcularını göndermeme kararı aldı.

4 futbolcu, A Milli Takım'ın deplasmanda oynayacağı Cebelitarık ve Hollanda maçlarında forma giyebilecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında yarın Karadağ'ı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 21:45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.