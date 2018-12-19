Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor

İSTANBUL,(DHA)
İran\'da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye\'yi şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı temsil edecek. Şampiyonada 1\'inci takıma 10 bin Euro, 2\'nci takıma 6 bin Euro ve 3\'üncü takıma ise 4 bin Euro ödül verilecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın\'ın da bulunduğu kafilede şu sporcular yer alıyor:
55 kg: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk
60 kg: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar
63 kg: Abdurrahman Altan
67 kg: Atakan Yüksel
72 kg: Ahmet Yılmaz
77 kg: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz
82 kg: Burhan Akbudak
87 kg: Metehan Başar
97 kg: Cenk İldem, Fatih Başköy
130 kg: Rıza Kayaalp
(FOTOĞRAFLI)