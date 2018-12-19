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Spor

Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor

İSTANBUL,(DHA) İran'da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonası yarın başlıyor

19 Aralık 2018 13:38

İSTANBUL,(DHA)

İran\'da düzenlenen Kulüpler Dünya şampiyonası yarın başlıyor. Türkiye\'yi şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Güreş Takımı temsil edecek. Şampiyonada 1\'inci takıma 10 bin Euro, 2\'nci takıma 6 bin Euro ve 3\'üncü takıma ise 4 bin Euro ödül verilecek. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın\'ın da bulunduğu kafilede şu sporcular yer alıyor: 

55 kg: Müslüm Alınlı, Ekrem Öztürk 
60 kg: Hammet Rüstem, Ahmet Uyar
63 kg: Abdurrahman Altan
67 kg: Atakan Yüksel
72 kg: Ahmet Yılmaz
77 kg: Yunus Emre Başar, Fatih Cengiz 
82 kg: Burhan Akbudak
87 kg: Metehan Başar
97 kg: Cenk İldem, Fatih Başköy
130 kg: Rıza Kayaalp 

(FOTOĞRAFLI)


 

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