-KULÜPLER BİRLİĞİNDEN AYDINLAR'A TAM DESTEK İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını koyan Mehmet Ali Aydınlar'ı destekleme kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başkan Aziz Yıldırım yönetiminde Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki vakfın ofisinde gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal ve yönetici Ali Dürüst, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in yanı sıra diğer kulüplerin başkanları katıldı. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Feridun Tankut kulübün genel kurulu olması nedeniyle katılmazken, bugün gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı da toplantıda yer almadı. Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte hareket etme kararı alan ve başkan adaylığından vazgeçen Göksel Gümüşdağ'a Kulüpler Birliği Vakfı'ndaki hizmetlerinden dolayı bir plaket verdi. -''OYBİRLİĞİYLE DESTEKLEME KARARI ALDIK''- Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Aziz Yıldırım, yaptıkları toplantı sonunda başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar'ı oybirliğiyle destekleme kararı aldıklarını söyledi. Kulüpler olarak kendisini destekleme konusunda hemfikir olduklarını anlatan Aziz Yıldırım, ''Bu karar oybirliğiyle alınmıştır. Bundan sonra diğer kulüplerin de desteğini isteyecektir. Biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak kendisine destek vereceğiz. Türk futboluna gereken her şeyi yapacağına inancımızdan dolayı hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yolunu açık etsin'' dedi. Başkan Yıldırım, bugün gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'ya da geçmiş olsun dileklerini ileterek, ''Kulüpler Birliği Vakfı olarak süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede aramızda olur'' diye konuştu. Yıldırım, Kulüpler Birliği başkanvekilliğini yürüten ve yeni dönemde Mehmet Ali Aydınlar ile birlikte Futbol Federasyonu yönetiminde yer alması beklenen Göksel Gümüşdağ'ın ise görevinden ayrıldığını, bu görev için önümüzdeki dönemlerde seçim gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. -''ADAYLIĞIMLA İLGİLİ MUTABIK KALDI''- Futbol Federasyonu başkan adayı Mehmet Ali Aydınlar ise Kulüpler Birliği'ne kendisine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Aziz Yıldırım ile birlikte açıklamada bulunan Aydınlar, daha önce başkan adaylığını açıkladığını hatırlatarak, şunları söyledi: ''Bugün tüm başkanlarla biraraya geldik. Oybirliğiyle benim aday gösterilmem konusunda mutabık kalındı. Salı günü Bank Asya 1. Lig, 2. ve 3. lig kulüp başkanlarıyla bir kahvaltılı toplantıda biraraya geleceğiz. Onların da desteğini isteyeceğim. Bu sürecin ve yapılacak kongrenin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.'' Mehmet Ali Aydınlar, yönetiminde yer alacak Göksel Gümüşdağ ile birlikte olacaklarını, Gümüşdağ'ın Futbol Federasyonu'nda başkan vekili olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.