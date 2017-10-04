T24 LogoT24 Logo
Spor

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak'ta bulunan merkez ofiste başladı

04 Ekim 2017 14:59

Kulüpler Birliği Vakfı\'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak\'ta bulunan merkez ofiste başladı. Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig\'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer aldı. Toplantıda kulüpler yasasının düzenlenmesi ve değiştirilmesi, kulüplerin mali durumunun düzeltilmesi üzerine çalışması, altyapı ve amatör branşlara yapılan yatırımların artırılması ile vergi ve stopaj oranlarının düzenlenmesinin konuşulacağı öğrenildi. 
 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Toplantıya katılanlardan detaylar

Mustafa AKIN - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kulüpler Birliği VakfıMaslakDursunSüper LigToplantıdaDÖKÜMÜ ToplantıyaAKINHakan TARHAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24