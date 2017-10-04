Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı\'nın aylık olağan düzenlediği toplantı Maslak\'ta bulunan merkez ofiste başladı. Dursun Özbek başkanlığında başlayan toplantıda Süper Lig\'de mücadele eden takımların başkan ve yöneticileri yer aldı. Toplantıda kulüpler yasasının düzenlenmesi ve değiştirilmesi, kulüplerin mali durumunun düzeltilmesi üzerine çalışması, altyapı ve amatör branşlara yapılan yatırımların artırılması ile vergi ve stopaj oranlarının düzenlenmesinin konuşulacağı öğrenildi.



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-Toplantıya katılanlardan detaylar

Mustafa AKIN - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA)