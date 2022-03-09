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Spor

Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıyor

09 Mart 2022 15:06

Olağanüstü toplantı kararı alan Kulüpler Birliği, Merkez Hakem Kurulu kararını ve yayın ihalesini görüşecek.

Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Merkez Hakem Kurulu'nun aldığı hakem kararlarını görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerinde yapılacak olan toplantının yarın (10 Mart Perşembe) yapılması planlanıyor.

Toplantının ana gündeminin Merkez Hakem Kurulu'ndan çıkan yeni hakem kararları olması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı

 

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