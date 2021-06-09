Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı için TFF'ye yazı

Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu kuralının yeni sezonda da değişmemesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) talepte bulunduklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği tarafından paylaşılan yazı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na

Aşağıda imzası bulunan külüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz...

TFF'ye gönderilen belgede ayrıca kulüp başkanlarının imzaları da yer aldı. Bazı kulüplerin ise imza vermediği görüldü."

"Süper Lig, iki sezon daha 20 takımla devam etsin"

Kulüpler Birliği Vakfı, en az iki sezon daha Süper Lig'in 20 takımla devam etmesi yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla oynanması için harekete geçti. 7 Haziran Pazartesi günü TFF Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı bir toplantı yapan vakıf, bugün de resmi sosyal medya hesabından şu bildiriyi yayımladı:



"Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."