Kulüpler Birliği Başkanı Ağaoğlu: Süper Lig AŞ’nin kurulması amacıyla Kulüpler Birliği’nin profesyonel bir yapıya kavuşması için olağanüstü genel kurul kararı alındı

Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Süper Lig AŞ’nin kurulması amacıyla Kulüpler Birliği’nin profesyonel bir yapıya kavuşması için olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapılacak olan genel kurulla profesyonel yapıya geçeceğiz" dedi.

Kulüpler Birliği olağan toplantısı İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıda 4 ana gündem maddesini konuştuklarını söyleyen Ağaoğlu, "Birincisi yeni yayın ihale süreci hakkında. Kulüplerle ve TFF ile yapılan görüş alışverişi. Bununla alakalı olarak önümüzdeki hafta içerisinde veya takip eden hafta TFF Başkanı ile birlikte görüşeceğiz. Yeni ihale süreciyle alakalı söyleyeceklerim bunlarla sınırlı. Süper Lig AŞ’nin kurulması amacıyla Kulüpler Birliği’nin profesyonel bir yapıya kavuşması için olağanüstü genel kurul kararı alındı. 6 Ocak'ta yapılacak olan genel kurulla profesyonel yapıya geçeceğiz. 3 aydır bunun çalışmaları devam ediyor. 2 aylık süreç içerisinde çalışmalar tamamlanacak. Dolayısıyla 6 Ocak tarihi Türk futbol tarihinde değişim noktası yeni bir reform noktası olarak tarihe geçmiş olacak" diye konuştu.

"MHK yapısıyla alakalı çalışmalar bitme noktasına geldi"

Merkez Hakem Kurulu yapısıyla alakalı olarak yaşanan sıkıntılar olduğunu anlatan Ağaoğlu, "Dolayısıyla hakem kararları olarak sahaya yansıyan ve yıllardır futbol kamuoyunu rahatsız eden, sürekli olarak tartışılan ancak ilerleyen süreç içerisinde hiçbir şekilde kalıcı çözüme ulaştırılamayan MHK yapısıyla alakalı uzun bir görüşme yapıldı. 2-3 aydır devam eden bir çalışma vardı. Emsal bilgilerdeki MHK yapısıyla alakalı olarak ve bunun Türk futboluna uyarlanması konusunda. Bununla alakalı olarak yapılan çalışmalar bitme noktasına geldi. Daha öncelerde ifade ettiğimiz gibi 1960’lardan bugüne kadar reforma uğramayan bugünkü yapısı itibariyle 1-2 değişiklikle gelen bir MHK var. Değerlendirmelerin ne şekilde, atamaların ne şekilde yapıldığı paylaşılmayan bir kurum.

Eğitim masraflarından tutun maaşlarından, seyahatler dahil olmak üzere Türk futbolunun yapı taşı olan kulüpler tarafından karşılanan yapının bugüne kadar yapmış olduğu uygulamalar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin bilgisi dahilinde olmayan atamalar var. Dönüp baktığımızda en büyük 6. lig olarak görüyoruz ama önümüzdeki 5 büyük lig ve arkamızda yer alan liglerde dahi olmayan, görülmeyen uygulama var. MHK yapısını ve hakemlik müessesinin günün ihtiyaçlarına cevap vermesi için başlamış olduğumuz çalışmaları 3-4 haftaya nihayete erdirip bunu TFF ile paylaşmak ve genel kurullarda ciddi bir değişikliğe giderek ülke gündeminden bu konunun ilelebet kaldırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. Bütün kulüp başkanları bu konuda ortak görüş ifade ettiler” açıklamasını yaptı.