Kulüpler Birliği Başkan Vekili Bedir: ''7-8 Anadolu kulübüyle istişare edilip olurları alındı''

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)-KAYSERİSPOR Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Vekili Erol Bedir, Galatasaray kulübünün sitem ettiği bildiriyle ilğili olarak \'\'Anadolu kulüplerimizle ilgili hususlar ve bahse konu hoş karşılamadığımız uygulamalar, 7-8 Anadolu kulübüyle istişare edilip olurları alınmış ve kulüp isimleriyle birlikte metni hazırlayanlara iletilmiştir.\'\' dedi. Bedir, Birlik başkanı Fikret Orman\'ın da konuya ilişkin bir açıklama yapacağını söyledi.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği tarafından hazırlanan bildiriye ilişkin olarak yapılan eleştiriler ve görüşler konusunda Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı yazılı açıklamada \'\'Genel anlamda sporseverlerin, özelde ise futbola ilgi duyan ve bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri takip eden vatandaşlarımızın bildiği gibi süper ligde mücadele eden 17 takımın biribiriyle istişaresi sonucu 28.11.2018 tarihinde bir metin hazırlanmış ve basınla paylaşılarak metin içerisinde geçen konular kamuoyuna duyurulmuştur. Yayınlanması düşünülen metin taslağı Kayserispor başkanı olarak tarafıma gönderildiğinde yazıda olması gereken ve aksi halde biz \"Anadolu kulüpleri\" nin hislerine tercüman olması konusunda \"yetersiz\" olacağı tesbit edilen açıklamaya bazı hususların eklenmesi tarafımca talep edilmiş, istişareler sonucu haklı isteğimi kabul edilmiş ve bu talep;özellikle Anadolu kulüplerine karşı yapılan çok daha fahiş hakem hataları karşısında Türkiye futbol federasyonunun bu defakine benzer bir refleks göstermediği ve kararlar alınmadığı herkesin malumudur\" ve; yıllarca,belli takımların maçlarına verilmeyen hakemler konusu gündemdeyken son yapılan uygulama sıkıntıyı daha ileri boyutlara taşımıştır\"cümleleriyle metne eklenmiştir.\'\' diye konuştu

Hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada geçen \"alışılmadık uygulama\" ve \"talihsiz beyanatlar\" ise,\"çifte standart ve tarafsızlığın ihlali\" gibi sonuçlar doğurduğundan dolayı kendilerinin de tenkit ettiği konular olduğunu söyledi.

Erol Bedir,açıklamasını şöyle tamamladı :

\'\'Özelllikle Anadolu kulüplerimizle ilgili hususlar ve bahse konu hoş karşılamadığımız uygulamalar, 7-8 Anadolu kulübüyle istişare edilip olurları alınmış ve kulüp isimleriyle birlikte metni hazırlayanlara iletilmiştir. Her kulüp kendi hak ve hukuğunu korumakla mükellef olduğu gibi,aynı statüde olduğu (örneğin; Anadolu\'da faaliyet gösteren ve kuralların yıllarca aleyhlerine işlediği kulüpler) kurumlarda dayanışma içerisinde olması da tabiidir Bu kulüplerimizin tamamı, kendi kurumsal haklarını korudukları gibi,özellikle hakkaniyet ilkesinin hayata geçmesini arzu etmektedirler.Başkanı olduğum Kayserispor dahil olmak üzere bahse konu hiçbir kulübümüz;gerekçesiz bir şekilde büyük bütçeli takımın yanında veya karşısında değildir. Lobi ve medya gücü kullanılıp, konunun başka yerlere çekilmek suretiyle dost-kardeş Anadolu kulüplerinin birlikte hareket edip,yıllardır uğradıkları haksızlıkları dile getirme gayretlerine gölge düşürülmesi de mümkün değildir.\'\'