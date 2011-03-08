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Spor

KULÜPLER BİRLİĞİ 10 MART'TA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 22:14

-KULÜPLER BİRLİĞİ 10 MART'TA TOPLANACAK İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı, 10 Mart Perşembe günü İstanbul'da toplanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve vakfın başkan vekili Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, saat 14.00'de Astoria Residence'daki vakıf ofisinde yapılacak toplantıya tüm üye kulüpleri katılacak. Toplantının gündemi ''spor gündemini meşgul eden konuların görüşülmesi'' ve ''genel değerlendirme'' olarak açıklandı.  Bu arada, Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa etmesini istemişti.

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