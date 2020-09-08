Kulüpler, Bankalar Birliği'yle borçların vade uzatımını görüşüyor

Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da olduğu futbol kulüpleri transfer limitlerini artırmak ve önümüzdeki yıllarda yüklü geri ödeme zorunluluğunu aşmak için bir yıldan biraz daha uzun bir sürede ikinci kez bankalarla borç yapılandırması üzerine görüşüyor.

Bloomberg'den Ercan Ersoy'un haberine göre; Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank, kulüplerin borçlarının daha önce 5 yıl olan vadesinin 12 yıla çıkarılması için kulüplerle görüşmeler yapıyor. Yeni anlaşmada 2 veya 3 yıl geri ödemesiz dönem olması amaçlanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kasım ayında kulüplerin bankalara 7 milyar lira civarında borcu olduğunu söylemişti. Futbol kulüpleri ayrıca UEFA’nın Finansal Fair Play incelemesi altında.

En borçlu kulüp Fenerbahçe, anlaşmayı imzalamamıştı

En borçlu kulüp olan Fenerbahçe ile birlikte halka açık diğer kulüpler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan transfer limitleriyle yeni oyuncu transferinde zorluk yaşayacakları bir döneme girmişlerdi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 5 yıllık süre nedeniyle bu anlaşmaya itiraz etmiş; diğer kulüplerin aksine Fenerbahçe bu anlaşmayı imzalamamıştı.

Sadece halka açık 4 kulübün mayıs finansal sonuçlarına göre toplam borçları 6,2 milyar lira düzeyinde. Gelirler ise yalnızca 2,4 milyar lira seviyesinde.