-KULÜP LİSANS BAŞVURULARI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilk kez ulusal düzeyde hayata geçirilen Kulüp Lisans Sistemi'nin başvuruları sona erdi. Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de yer alan toplam 71 kulübün tamamının, 2011-2012 sezonu için başvuru dosyalarını TFF Kulüp Lisans Müdürlüğüne ilettiği bildirildi. Tüm kulüplerin ''hukuki, sportif, altyapı, personel ve mali'' kriterlerini içeren dosyaların, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından değerlendirileceği belirtildi. TFF, başvurularında bulunarak Kulüp Lisans Sistemi'ne sahip çıkan kulüplere, desteklerinden dolayı teşekkür etti.