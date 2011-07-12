-KULÜP HİSSELERİ YÜKSELİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Borsada bugün gözlenen ve yüzde 1'in üstüne çıkan düşüş ağırlıklı seyir, spor kulüplerinin hisselerine yansımadı. Spor kulüplerinin son günlerde kötü bir performans gösteren hisse senetleri bugünkü ilk seans boyunca artış yönünde bir seyir izliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının açıklamalarına bağlı olarak kulüp hisseleri bugünkü 1. seans boyunca yüzde 7-8'leri bulan oranlarda artıda seyrediyor. Borsada dünkü kapanışa göre Fenerbahçe Sportif hisselerindeki artış yüzde 8,35'i, Trabzonspor Sportif hisselerindeki artış yüzde 7,84'ü bulurken, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde yüzde 5,59 ve Galatasaray Sportif hisseleri de yüzde 3,40 oranında değer kazanmış durumda. Cuma günü kapanışa göre ise Beşiktaş ve Fenerbahçe hisseleri artıda, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri ise ekside seyrediyor. Seansın kapanışına yaklaşık bir saat kala Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri 9,82 lira, Fenerbahçe Sportif hisseliri 50,60 lira, Galatasaray Sportif hisseleri 365,00 lira ve Trabzonspor Sportif hisseleri 19,25 lira seviyelerinde bulunuyor.