Kulüp başkanlarından EURO 2024 adaylığına kameralı destek

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye\'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için yürütülen çalışamalara Spor Toto Süper Lig kulüpleri başkanlarından ve Kulüpler Birliği Vakfı\'ndan da destek geldi.

Kamera karşısına geçen kulüp başkanları, şampiyonaya ev sahipliği yapacak şehirler sorulduğunda ilk akıllarına gelen kelimeleri söyledikleri çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı.

Güzel görüntülerin yer aldığı çekimde, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Bursapor Başkanı Ali Ay, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teleset Mobilya Akhisarspor Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Özdemir yer aldı.

Şehirler sorulduğunda kulüp başkanlarının verdiği cevaplar ise şu şekilde:

İSTANBUL:

Ali Ay (Bursaspor): Boğaz Köprüsü ve Boğaz

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Boğaziçi

Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): İmparatorluklar şehri İstanbul

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Boğaz

Fikret Orman (Beşiktaş): İstanbul deyince ilk aklıma Vodafone Park geliyor

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Kız Kulesi

Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Dünyanın başkenti olacak

BURSA:

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Yeşil Bursa

Ali Ay (Bursaspor): Timsah diyeyim.

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Yeşil

Fikret Orman (Beşiktaş): İskender kebap aklıma geldi

ESKİŞEHİR:

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Büyük taraftar

Ali Ay (Bursaspor): Çiğ börek

Mehmet Sepil (Göztepe): Eskişehir bizim maçımız, final maçımız

Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Tam bir spor kenti diyebileceğimiz bir şehrimizdir

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Üniversite

Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Futbol duygusu olan bir şehir

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Futbol

ANKARA:

Ali Ay (Bursaspor): Ankara başşehrimiz

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Başkent

Mehmet Sepil (Göztepe): Anıtkabir

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Başkent

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Başkentimiz

KONYA:

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Mevlana

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Mevlana

Fikret Orman (Beşiktaş): Mevlana

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Alaattin Tepesi

GAZİANTEP:

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Fıstık

Mehmet Sepil (Göztepe): Kebap

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Güzel yemekler

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Baklava

TRABZON:

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Karadeniz

Ali Ay (Bursaspor): Samimiyet

Mehmet Sepil (Göztepe): Güzel ormanları

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Balık

Fikret Orman (Beşiktaş): Mezgit balığı

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sümela Manastırı

KOCAELİ:

Ali Ay (Bursaspor): Körfez şehri

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Sanayi şehri

Mehmet Sepil (Göztepe): Futbol takımı

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sanayi

ANTALYA:

Ali Ay (Bursaspor): Turizmimizin merkezi

Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Turizm

Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Antalya tatil

Fikret Orman (Beşiktaş): Tatil

Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Deniz

Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Turizm kentimiz

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kulüp başkanları ile yapılan soru- cevaplar