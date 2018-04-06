Kulüp başkanlarından EURO 2024 adaylığına kameralı destek

İSTANBUL,(DHA) -
Türkiye\'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği adaylığı için yürütülen çalışamalara Spor Toto Süper Lig kulüpleri başkanlarından ve Kulüpler Birliği Vakfı\'ndan da destek geldi.
Kamera karşısına geçen kulüp başkanları, şampiyonaya ev sahipliği yapacak şehirler sorulduğunda ilk akıllarına gelen kelimeleri söyledikleri çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı.
Güzel görüntülerin yer aldığı çekimde, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Bursapor Başkanı Ali Ay, Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teleset Mobilya Akhisarspor Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Özdemir yer aldı.
Şehirler sorulduğunda kulüp başkanlarının verdiği cevaplar ise şu şekilde:
İSTANBUL:
Ali Ay (Bursaspor): Boğaz Köprüsü ve Boğaz
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Boğaziçi
Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): İmparatorluklar şehri İstanbul
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Boğaz
Fikret Orman (Beşiktaş): İstanbul deyince ilk aklıma Vodafone Park geliyor
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Kız Kulesi
Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Dünyanın başkenti olacak
BURSA:
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Yeşil Bursa
Ali Ay (Bursaspor): Timsah diyeyim.
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Yeşil
Fikret Orman (Beşiktaş): İskender kebap aklıma geldi
ESKİŞEHİR:
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Büyük taraftar
Ali Ay (Bursaspor): Çiğ börek
Mehmet Sepil (Göztepe): Eskişehir bizim maçımız, final maçımız
Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Tam bir spor kenti diyebileceğimiz bir şehrimizdir
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Üniversite
Adil Gevrek (Evkur Yeni Malatyaspor): Futbol duygusu olan bir şehir
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Futbol
ANKARA:
Ali Ay (Bursaspor): Ankara başşehrimiz
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Başkent
Mehmet Sepil (Göztepe): Anıtkabir
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Başkent
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Başkentimiz
KONYA:
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Mevlana
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Mevlana
Fikret Orman (Beşiktaş): Mevlana
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Alaattin Tepesi
GAZİANTEP:
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Fıstık
Mehmet Sepil (Göztepe): Kebap
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Güzel yemekler
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Baklava
TRABZON:
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Karadeniz
Ali Ay (Bursaspor): Samimiyet
Mehmet Sepil (Göztepe): Güzel ormanları
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Balık
Fikret Orman (Beşiktaş): Mezgit balığı
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sümela Manastırı
KOCAELİ:
Ali Ay (Bursaspor): Körfez şehri
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Sanayi şehri
Mehmet Sepil (Göztepe): Futbol takımı
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Sanayi
ANTALYA:
Ali Ay (Bursaspor): Turizmimizin merkezi
Mecnun Otyakmaz (Demir Grup Sivasspor): Turizm
Göksel Gümüşdağ (Medipol Başakşehir): Antalya tatil
Fikret Orman (Beşiktaş): Tatil
Mutlu Özdemir (Teleset Mobilya Akhisarspor): Deniz
Hilmi Öksüz (Kasımpaşa): Turizm kentimiz
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kulüp başkanları ile yapılan soru- cevaplar